Суд отправил под домашний арест директора Норильской фабрики

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Суд поместил под домашний арест директора Норильской обогатительной фабрики Александра Цымбала по делу об обрушении в цеху предприятия. Об этом информирует ТАСС.
Суд отправил под домашний арест директора Норильской фабрики
  • © РИА Новости / СК РФ

«Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц и 28 суток, по 20 апреля 2021 года включительно, с установлением ряда запретов», — сообщили в суде.

Ранее сообщалось, что директора Норильской обогатительной фабрики задержали по делу об обрушении, в результате которого погибли три человека.

20 февраля на Норильской обогатительной фабрике произошло обрушение. Погибли три человека, пятеро получили травмы.

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