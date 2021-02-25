Суд отправил под домашний арест директора Норильской фабрики

Суд поместил под домашний арест директора Норильской обогатительной фабрики Александра Цымбала по делу об обрушении в цеху предприятия. Об этом информирует ТАСС.

«Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц и 28 суток, по 20 апреля 2021 года включительно, с установлением ряда запретов», — сообщили в суде.

Ранее сообщалось, что директора Норильской обогатительной фабрики задержали по делу об обрушении, в результате которого погибли три человека.

20 февраля на Норильской обогатительной фабрике произошло обрушение. Погибли три человека, пятеро получили травмы.