Мурашко оценил объём занятых пациентами с коронавирусом коек

Глава Минздрава России Михаил Мурашко на селекторном совещании с регионами оценил объём занятых на текущий момент больничных коек для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.

«В настоящее время в медицинских организациях развёрнуто 156 тыс. коек для лечения новой коронавирусной инфекции, из них занято более 120 тыс.», — цитирует его ТАСС.

Мурашко уточнил, что месяц назад в России было развёрнуто 256 тыс. коек для пациентов с коронавирусом, чуть более 70% из которых были заняты.

Премьер-министр Михаил Мишустин, в свою очередь, заявил, что ситуация с коронавирусом в России улучшается, но ещё далека от идеальной.