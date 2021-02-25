Мурашко оценил объём занятых пациентами с коронавирусом коек
- © РИА Новости / Дмитрий Астахов
«В настоящее время в медицинских организациях развёрнуто 156 тыс. коек для лечения новой коронавирусной инфекции, из них занято более 120 тыс.», — цитирует его ТАСС.
Мурашко уточнил, что месяц назад в России было развёрнуто 256 тыс. коек для пациентов с коронавирусом, чуть более 70% из которых были заняты.
Премьер-министр Михаил Мишустин, в свою очередь, заявил, что ситуация с коронавирусом в России улучшается, но ещё далека от идеальной.