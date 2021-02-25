В МЭР рассказали о поддержке предпринимателей

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Замминистра экономического развития России Татьяна Илюшникова заявила, что 98% предпринимателей, которые взяли льготные кредиты, сохранили рабочие места. 
В МЭР рассказали о поддержке предпринимателей
  • Pixabay

Она прокомментировала исследование аппарата уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова относительно положения малого и среднего бизнеса, о котором сообщили СМИ. 

«Исследование аппарата бизнес-омбудсмена Бориса Титова к нам не поступало, но мы готовы его изучить. Информация, опубликованная в СМИ, носит оценочный характер», — сказала она. 

По её словам, в министерстве ориентируются на данные, которые им на регулярной основе предоставляют банки — участники льготных программ кредитования для бизнеса.

«Согласно им, 98% заёмщиков по программе ФОТ 2.0 соблюдают условие сохранения занятости, а значит, могут рассчитывать на списание кредита», — сказала она.

Также она заявила, что не весь бизнес смог восстановиться от последствий ограничений, введённых из-за коронавируса. По её словам, «именно поэтому правительство по поручению президента запускает в марте новую программу льготных кредитов под 3%, которая, как и ФОТ 2.0, направлена на поддержание рабочих мест».

Илюшникова подчеркнула, что кредиты на поддержку занятости в целом оказались самой востребованной мерой в период пандемии.

Отмечается, что на текущий момент компании, которые пострадали из-за пандемии, могут воспользоваться мерами, которые продлены на 2021 год.

«Среди них мораторий на проверки для малого бизнеса, меры поддержки для производителей и продавцов подакцизных товаров, а также либерализация требований к заёмщикам РГО и МФО», — заявили в Минэкономразвития.

В министерстве добавили, что «продолжает действовать льготная программа кредитования МСП, в рамках которой с 2021 года была снижена предельная ставка до 7% и продлены либерализованные требования к заёмщикам».

Ранее РБК со ссылкой на данные мониторинга аппарата бизнес-омбудсмена Бориса Титова писал, что в России примерно каждый десятый малый и средний бизнес опасается риска закрытия в 2021 году.

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