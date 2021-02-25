РБК: каждый десятый бизнес опасается риска закрытия в 2021 году

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В России примерно каждый десятый малый и средний бизнес опасается риска закрытия в 2021 году. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные мониторинга аппарата бизнес-омбудсмена Бориса Титова.
РБК: каждый десятый бизнес опасается риска закрытия в 2021 году
  • Pixabay

В начале февраля был проведён опрос, в котором участвовали руководители и владельцы 5 тыс. компаний из всех регионов России.

Отмечается, что 40% предпринимателей ощутили падение спроса на товары и услуги в 1,5 раза в прошлом году. Ещё около 60% заявили о сокращении выручки более чем на 30%.

Также порядка 45% компаний урезали фонд оплаты труда. 

По данным издания, каждая десятая компания (9,7%) готовится к закрытию.

При этом пятая часть опрошенных не заметила падения спроса в 2020 году.

Ранее президент России Владимир Путин одобрил запуск новой годовой кредитной программы ФОТ 3.0 для предпринимателей.

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