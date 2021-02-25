В метро Москвы установят новые системы видеонаблюдения

На 85 станциях Московского метрополитена установят 316 мультимедийных экранов с камерами видеонаблюдения в высоком разрешении, способными фиксировать быстрые движения и распознавать лица, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на портал госзакупок.

Согласно данным технического задания, камеры будут поддерживать интеллектуальные модули, в том числе «модуль определения поведения объектов», благодаря которому можно будет зафиксировать «пересечение линии», «быстрое движение», а также «праздношатания».

Кроме того, функционал новых систем позволит распознавать лица и скопления людей, а также вести их подсчёт.

Система будет интегрироваться c IT-системами метрополитена для передачи данных от камеры о распознанном объекте.

Доступ к комплексу получат сотрудники метрополитена и Центра организации дорожного движения Москвы, а также служащие управления по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.

В тендерной документации указано, что экраны будут транслировать рекламу, сообщения метрополитена, а также наблюдать за пассажирами.

В ГУП «Московский метрополитен» уточнили, что системы необходимы для дополнительного информирования пассажиров и трансляции рекламы и не предназначены для распознавания лиц и поиска конкретных людей.

На приобретение и установку камер планируется потратить 932 млн рублей. Победитель тендера будет выбран 4 марта, а завершить работы планируется к концу 2021 года.

В январе независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал работу системы Face Pay, которую могут внедрить в метро.