В метро Москвы установят новые системы видеонаблюдения
- © РИА Новости / Наталья Селиверстова
Согласно данным технического задания, камеры будут поддерживать интеллектуальные модули, в том числе «модуль определения поведения объектов», благодаря которому можно будет зафиксировать «пересечение линии», «быстрое движение», а также «праздношатания».
Кроме того, функционал новых систем позволит распознавать лица и скопления людей, а также вести их подсчёт.
Система будет интегрироваться c IT-системами метрополитена для передачи данных от камеры о распознанном объекте.
Доступ к комплексу получат сотрудники метрополитена и Центра организации дорожного движения Москвы, а также служащие управления по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.
В тендерной документации указано, что экраны будут транслировать рекламу, сообщения метрополитена, а также наблюдать за пассажирами.
В ГУП «Московский метрополитен» уточнили, что системы необходимы для дополнительного информирования пассажиров и трансляции рекламы и не предназначены для распознавания лиц и поиска конкретных людей.
На приобретение и установку камер планируется потратить 932 млн рублей. Победитель тендера будет выбран 4 марта, а завершить работы планируется к концу 2021 года.
В январе независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал работу системы Face Pay, которую могут внедрить в метро.