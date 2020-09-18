Власти Москвы рассказали о планах внедрения системы Face Pay в метро к 2021 году
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Российская газета».
Ликсутов утверждает, что такая технология пока массово не реализована нигде в мире, поэтому Москва претендует на первенство в этом вопросе.
Ликсутов сообщил, что весной 2021 года на каждой станции столичного метрополитена появится хотя бы по одному такому турникету.
«Представьте: турникет просто распахивает перед вами створки», — сказал он.
Ранее портал kp.ru сообщил, что станцию «Кленовый бульвар» БКЛ планируют открыть в 2022 году.