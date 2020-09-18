Власти Москвы рассказали о планах внедрения системы Face Pay в метро к 2021 году

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Заммэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов сообщил, что расплатиться за проезд в метро с помощью технологии распознавания лиц можно будет на всех станциях московского метро уже в 2021 году.
Власти Москвы рассказали о планах внедрения системы Face Pay в метро к 2021 году
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Российская газета».

Ликсутов утверждает, что такая технология пока массово не реализована нигде в мире, поэтому Москва претендует на первенство в этом вопросе.

Ликсутов сообщил, что весной 2021 года на каждой станции столичного метрополитена появится хотя бы по одному такому турникету.

«Представьте: турникет просто распахивает перед вами створки», — сказал он.

Ранее портал kp.ru сообщил, что станцию «Кленовый бульвар» БКЛ планируют открыть в 2022 году.

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