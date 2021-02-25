В Госдуме оценили идею ужесточить наказание за избиение несовершеннолетних

Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия», член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал в беседе с RT предложение ужесточить наказание за избиение несовершеннолетних.

«На самом деле, конечно, надо обратить внимание на эту тематику, потому что есть действительно такие факты. С учётом того, что об этом говорит общественный активист, соответственно, у него, наверное, есть определённые данные, и, конечно, это необходимо обсудить», — подчеркнул Шхагошев.

Депутат отметил, что в таких случаях очень важно не прибегать сразу к таким мерам, как ужесточение ответственности, «не обсудив сполна».

«Чтобы не оставалось никаких зазоров между принятием решения и обсуждением в экспертном сообществе, на различных других площадках. Госдума очень чутко реагирует на дела, связанные с защитой прав несовершеннолетних, это очень важная процедура и важная тема. Поэтому организация или человек, который предлагает подобные вещи, должен был бы выступить ещё и с планом предварительного обсуждения этой тематики. И если есть обращение в МВД, то, конечно, и депутаты готовы будут на определённом этапе вступить в этот процесс диалога и обсуждения», — заключил парламентарий.

Ранее руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил ужесточить наказание за избиение несовершеннолетних.

Подробнее — в материале RT.