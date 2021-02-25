В России предложили ужесточить наказание за избиение несовершеннолетних

Руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил ужесточить наказание за избиение несовершеннолетних. Копия письма на имя главы МВД Владимира Колокольцева есть в распоряжении RT.

В своём обращении общественный деятель отметил, что только за последние несколько месяцев в федеральных СМИ систематически появлялись новости об избиениях детей, в том числе закончившихся тяжёлыми травмами и госпитализацией.

В настоящее время за умышленное причинение тяжкого вреда и вреда средней тяжести здоровью малолетнего предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком до десяти и до пяти лет соответственно.

«Однако данные размеры наказаний, учитывая систематичность данных преступлений, по всей видимости, не останавливают людей, готовых преступить закон», — отметил Курдесов.

Более того, сроки пять и десять лет сегодня предусмотрены только за умышленное причинение вреда малолетним, которыми как гражданское, так и уголовно-процессуальное право считает детей, не достигших 14-летнего возраста. При причинении вреда здоровью детям 14 лет и старше предусмотрено более мягкое наказание, пояснил общественник.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность вывести положения о преступлениях в отношении малолетних из ст. 111 и ст. 112 УК России в отдельную новую статью «Умышленное причинение средней тяжести и тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего» с установлением наказания в виде лишения свободы на срок до восьми и до 12 лет соответственно», — говорится в тексте обращения.

Ранее в России предложили ввести уголовную ответственность за трансляцию в сети треш-стримов с демонстрацией насилия.