В Москве рассказали о ситуации с ипотечными сделками

За январь 2021 года Росреестр зарегистрировал в Москве почти шесть тыс. договоров на ипотеку.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«С учётом длительных выходных и 15 рабочих дней порог почти в 6 тыс. сделок весьма сопоставим с числом регистраций прошлого (6,3 тыс.) и позапрошлого (5,5 тыс.) годов. Безусловно, в конце 2020 года мы наблюдали абсолютные рекорды регистраций по всем видам сделок, чему способствовали программа льготного кредитования жилья и традиционный предновогодний ажиотаж», — отметил руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

Он добавил, что январь регулярно уступает декабрю по ипотекам на 45%, так как пребывает в «состоянии покоя» последние три года.

Ранее член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на рынке жилья.