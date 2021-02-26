В России предложили лишать регистрации НКО-иноагентов за организацию незаконных акций

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил лишать регистрации НКО-иноагентов за организацию несанкционированных акций. Копия письма на имя Генпрокурора Игоря Краснова есть в распоряжении RT.

В своём обращении политолог отметил, что некоторое время назад в России прошли несанкционированные уличные акции, организаторами которых выступили представители одной из НКО, выполняющей функции иностранного агента.

Своими действиями, как отметил Орлов, представители данной организации показали, что готовы умышленно идти на нарушение закона, привлекать к нарушению закона сторонних граждан в целях посягательства на законную политическую систему России.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о введении в законодательство новой нормы, предусматривающей право органов прокуратуры инициировать судебное рассмотрение дела о ликвидации НКО-иностранного агента в случае, если руководитель или члены руководящего органа данного юридического лица дважды в течении года были привлечены к ответственности за правонарушение, предусмотренное ст. 20.2 Кодекса об административных правонарушениях», — говорится в тексте обращения.

Отмечается, что статья 20.2 КоАП предусматривает наказание за организацию несанкционированного массового мероприятия, за участие в несанкционированной акции, повлекшей создание помех функционированию транспортной или социальной инфраструктуры, движению пешеходов.

Ранее в Госдуме предложили выдворять задержанных на несанкционированных акциях иностранцев.