В Крыму зафиксировали рост числа безналичных платежей в общественном транспорте

Пресс-служба РНКБ рассказала, как в Крыму функционирует автоматизированная система оплаты проезда.

Об этом сообщает агентство «Крыминформ».

«В настоящее время в среднем фиксируется более 330 тыс. ежедневных поездок на общественном транспорте Республики Крым, из которых 270 тыс. совершается с помощью банковских карт (из них 120 тыс. поездок совершается бесплатно при помощи назначенных льготными банковских карт). Ещё около 60 тыс. поездок совершается при помощи наличных средств», — привели данные банка в пресс-службе.

По сравнению с январём 2021 года ежедневное количество таких транзакций выросло более чем втрое.

На сегодняшний день к автоматизированной системе оплаты проезда присоединилось 60 транспортных компаний. Специальными устройствами по оплате проезда оборудовано свыше 1,9 тыс. единиц автотранспорта, работающего на городских и пригородных маршрутах.

Как ранее сообщала интернет-газета «Новый Севастополь», жители Севастополя в три раза чаще стали использовать безналичный расчёт.