Самарская прокуратура рассказала об итогах проверки трассы после ДТП с 12 погибшими

Стали известны результаты прокурорской проверки участка трассы М5 «Урал» в Сызранском районе, где 29 января произошло ДТП с 12 погибшими.

Об этом сообщает sova.info со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

Проверка показала, что никаких нарушений на этом участке дороги нет. Ответственная компания содержит проезжую часть в надлежащем состоянии.

Недостатки прокуроры нашли на 899-м километре трассы М5. Они выявили там выбоины, размеры которых превышают допустимые значения ГОСТа. Директору обслуживающей организации направили представление с требованием устранить нарушения.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП с участием микроавтобуса и фуры в Самарской области погибли 12 человек, ещё 14 пострадали. Число госпитализированных выросло до 13, в их числе ребёнок.