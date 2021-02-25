В СК сообщили о сокращении в России числа дезертиров

В России число военных, разыскиваемых за самовольное оставление воинской части, в 2020 году сократилось более чем на 10%. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Главное военное следственное управление (ГВСУ) СК России.

По данным ведомства, за прошлый год были найдены 288 военнослужащих, покинувших службу в армии. В том числе 115 человек добровольно прибыли в военные следственные органы СК, а 173 были задержаны во время разыскных мероприятий.

«Результатом работы в 2020 году стало снижение на 10,3% количества военнослужащих, разыскиваемых за самовольное оставление военной службы», — заявили в ведомстве.

В марте 2020 года военные следователи сообщили о значительном снижении фактов неправомерного применения силы между военнослужащими и дедовщины.