СК сообщил о сокращении рукоприкладства и дедовщины в армии

В пресс-службе Следственного комитета России сообщили, что военные следователи констатируют значительное снижение фактов неправомерного применения силы между военнослужащими и дедовщины.

«Количество случаев самовольного оставления части или места службы сократилось в 1,7 раза, рукоприкладства по отношению к подчиненным снизилось на 17,6%, нарушений уставных правил взаимоотношений между военнослужащими — на 3%», — приводит Интерфакс сообщение СК.

Отмечается, что «число военнослужащих, пострадавших от нарушений уставных правил взаимоотношений и рукоприкладства, уменьшилось на 7,6%».

3 марта Читинский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего Руслана Мухатова, обвиняемого в издевательствах над устроившим стрельбу в военной части Рамилем Шамсутдиновым и другими сослуживцами, к двум годам лишения свободы условно и штрафу в размере 30 тыс. рублей. Шамсутдинов заявил, что «пошёл на крайний шаг», так как больше не мог терпеть издевательств над собой и не видел другого выхода.