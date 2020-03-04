СК сообщил о сокращении рукоприкладства и дедовщины в армии

Короткая ссылка
В пресс-службе Следственного комитета России сообщили, что военные следователи констатируют значительное снижение фактов неправомерного применения силы между военнослужащими и дедовщины.
СК сообщил о сокращении рукоприкладства и дедовщины в армии
  • РИА Новости

«Количество случаев самовольного оставления части или места службы сократилось в 1,7 раза, рукоприкладства по отношению к подчиненным снизилось на 17,6%, нарушений уставных правил взаимоотношений между военнослужащими — на 3%», — приводит Интерфакс сообщение СК.

Отмечается, что «число военнослужащих, пострадавших от нарушений уставных правил взаимоотношений и рукоприкладства, уменьшилось на 7,6%».

3 марта Читинский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего Руслана Мухатова, обвиняемого в издевательствах над устроившим стрельбу в военной части Рамилем Шамсутдиновым и другими сослуживцами, к двум годам лишения свободы условно и штрафу в размере 30 тыс. рублей. Шамсутдинов заявил, что «пошёл на крайний шаг», так как больше не мог терпеть издевательств над собой и не видел другого выхода.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить