У угрожавшего взрывом в метро Москвы изъяли страйкбольные гранаты

Страйкбольные гранаты изъяли у мужчины, угрожавшего взрывом на станции «Славянский бульвар» московского метро, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

«В ходе проверки установлено, что у мужчины были при себе гранаты для страйкбола», — говорится в сообщении.

Как отмечается, с признаками алкогольного опьянения он был доставлен в отдел полиции.

По данным источника агентства в правоохранительных органах, у мужчины было две гранаты: одна из них выпала в вагоне поезда, из-за чего состав для проверки отогнали в тупик на станцию «Киевская», вторую он угрожал взорвать, выйдя на станции «Славянский бульвар».