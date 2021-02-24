У угрожавшего взрывом в метро Москвы изъяли страйкбольные гранаты

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Страйкбольные гранаты изъяли у мужчины, угрожавшего взрывом на станции «Славянский бульвар» московского метро, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.
У угрожавшего взрывом в метро Москвы изъяли страйкбольные гранаты
  • РИА Новости

«В ходе проверки установлено, что у мужчины были при себе гранаты для страйкбола», — говорится в сообщении.

Как отмечается, с признаками алкогольного опьянения он был доставлен в отдел полиции.

По данным источника агентства в правоохранительных органах, у мужчины было две гранаты: одна из них выпала в вагоне поезда, из-за чего состав для проверки отогнали в тупик на станцию «Киевская», вторую он угрожал взорвать, выйдя на станции «Славянский бульвар».

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