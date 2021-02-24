Эксперт рассказала, почему россияне стали чаще обращаться к психологам

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Семейный психолог Анна Девятка рассказала, почему россияне стали чаще обращаться к специалистам.
Эксперт рассказала, почему россияне стали чаще обращаться к психологам
  • Pixabay

«В декабре — феврале всегда наплыв клиентов, их всегда больше, чем обычно, но коронавирус наслоился, но таким образом, что последствия коронавируса влияют на нервную систему людей. Люди впадают в уныние, депрессию, апатию. А уныние — это такая эмоция, от которой очень сложно избавиться», — заявила она в беседе с радио «Комсомольская правда».

Как отметила эксперт, уныние нередко перерастает в депрессию, когда советы просто заняться делом уже не работают.

«Когда я десять лет назад начинала, психологи были чем-то необычным, сейчас психологи воспринимаются естественно. Психология становится более доступной и понятной. Это связано с ростом популяризации профессии», — добавила Девятка.

Со своей стороны заведующая лабораторией консультативной психологии и психотерапии Психологического института Российской академии образования Наталья Кисельникова в беседе с газетой «Известия» выразила мнение, что в России по-прежнему есть стигматизация обращения за психологической и психиатрической помощью.

«Люди боятся, что факт работы с психологом или лечения у психиатра накладывает на них ярлык ненормальности или несостоятельности. Поэтому многие не обращаются к специалистам даже в очень тяжёлых состояниях», — считает она.

По её мнению, экстраординарность ситуации, в которой россияне оказались из-за пандемии, как бы легализовала право прибегать к профессиональной помощи.

«Прочувствовав на себе или видя примеры своих друзей и близких, которым такая помощь оказалась полезна, люди с большим спокойствием смогут обращаться к ней и в будущем», — добавила Кисельникова.

Ранее стало известно, что за время пандемии выросло количество россиян, которые обращаются к психологам из-за тревоги и депрессии.

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