В Российском совете торговых центров оценили посещаемость до и после пандемии

В Российском совете торговых центров прокомментировали ситуацию с посещаемостью до и после пандемии.

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу.

По оценке экспертов, показатель практически вернулся на допандемийный уровень и составляет 85% от показателей прошлого года.

Представители организации изучили покупательскую активность в преддверии 23 Февраля и спрос на подарки перед 8 Марта.

«Высокий трафик образуется, но интервал в два раза короче, чем в допандемийное время. То есть раньше рост спроса отмечался за две недели до праздника, а сейчас — за одну неделю. Структура приобретений также отличается. Люди совершают более дешёвые покупки», — отметили в пресс-службе.

Там также рассказали, что на сокращении трафика отразилось и закрытие детских игровых зон и фуд-кортов.

Ранее председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с ценами.