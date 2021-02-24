В Российском совете торговых центров оценили посещаемость до и после пандемии

Короткая ссылка
В Российском совете торговых центров прокомментировали ситуацию с посещаемостью до и после пандемии.
В Российском совете торговых центров оценили посещаемость до и после пандемии
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу.

По оценке экспертов, показатель практически вернулся на допандемийный уровень и составляет 85% от показателей прошлого года.

Представители организации изучили покупательскую активность в преддверии 23 Февраля и спрос на подарки перед 8 Марта.

«Высокий трафик образуется, но интервал в два раза короче, чем в допандемийное время. То есть раньше рост спроса отмечался за две недели до праздника, а сейчас — за одну неделю. Структура приобретений также отличается. Люди совершают более дешёвые покупки», — отметили в пресс-службе.

Там также рассказали, что на сокращении трафика отразилось и закрытие детских игровых зон и фуд-кортов.

Ранее председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с ценами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить