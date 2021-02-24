В Севастополе рассказали о ситуации с COVID-19

В Севастополе зарегистрировано 68 новых случаев коронавирусной инфекции за минувшие сутки.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу правительства города.

«По состоянию на утро 24 февраля зарегистрированы 68 новых случаев заболевания COVID-19. 62 человека выписаны после выздоровления. Умерли два человека в возрасте 57 и 67 лет. Течение болезни в обоих случаях осложнялось хроническими заболеваниями», — указано в сообщении.

Всего в Севастополе у 11 700 человек с начала пандемии был подтверждён диагноз COVID-19.

В настоящий момент выздоровели 10 548 человек. 479 скончались.

На сегодняшний день в стационарах находятся 267 человек с подтверждённым COVID-19.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН дал прогноз по пандемии коронавируса в России.