В Севастополе рассказали о ситуации с COVID-19

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В Севастополе зарегистрировано 68 новых случаев коронавирусной инфекции за минувшие сутки.
В Севастополе рассказали о ситуации с COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу правительства города.

«По состоянию на утро 24 февраля зарегистрированы 68 новых случаев заболевания COVID-19. 62 человека выписаны после выздоровления. Умерли два человека в возрасте 57 и 67 лет. Течение болезни в обоих случаях осложнялось хроническими заболеваниями», — указано в сообщении.

Всего в Севастополе у 11 700 человек с начала пандемии был подтверждён диагноз COVID-19.

В настоящий момент выздоровели 10 548 человек. 479 скончались.

На сегодняшний день в стационарах находятся 267 человек с подтверждённым COVID-19.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН дал прогноз по пандемии коронавируса в России.

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