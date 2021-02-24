Путин назвал терроризм самой опасной угрозой

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Президент России Владимир Путин заявил, что терроризм является самой опасной угрозой и борьба с ним идёт на дальних подступах.
Путин назвал терроризм самой опасной угрозой
  • РИА Новости

«И прежде всего постоянной собранности, выверенных упреждающих оперативных действий требует борьба с самой острой, самой опасной угрозой — с терроризмом», — приводит РИА Новости слова Путина на заседании коллегии ФСБ.

Он отметил, что в декабре прошлого года была уничтожена последняя организованная бандгруппа, которая действовала на территории Чечни и Ингушетии.

По его словам, борьба с терроризмом идёт на дальних подступах, в том числе в Сирии.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ по Новосибирской и Томской областям пресекли работу межрегиональной ячейки запрещённой в России террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад»*, занимавшейся её финансированием.

* «Катиба Таухид валь-Джихад» — организация признана террористической по решению Московского окружного военного суда от 05.06.2019.

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