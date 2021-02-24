В Госдуме рассказали о планируемом наказании за оскорбление ветеранов

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Согласно поправкам ко второму чтению законопроекта о защите исторической правды, срок лишения свободы за оскорбление ветерана Великой Отечественной войны может составить до пяти лет.
В Госдуме рассказали о планируемом наказании за оскорбление ветеранов
  • РИА Новости

Об этом в эфире Первого канала заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, комментируя поправки.

«Мы ответили поправкой, которая впредь устанавливает ответственность до пяти лет лишения свободы и до 5 млн рублей штрафа за действия, которые будут осквернять память, оскорблять ветеранов», — цитирует её ТАСС. Вице-спикер особо отметила, что ответственность последует и за оскорбление памяти ушедших ветеранов.

Ранее Яровая сообщила, что депутаты Госдумы предложили ввести уголовную ответственность за унижение ветеранов, оскорбление их чести и достоинства.

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