Путин примет участие в заседании коллегии ФСБ

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин 24 февраля примет участие в заседании коллегии ФСБ. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Путин примет участие в заседании коллегии ФСБ
  • РИА Новости

«Сегодня Путин будет в Федеральной службе безопасности, где как раз заседание коллегии пройдёт», — рассказал он. 

По его словам, глава государства обратится с речью к участникам коллегии.

Песков отметил, что «это будет публичное выступление и потом коллегия уже в силу специфики ведомства будет работать в закрытом формате».

В феврале 2020 года Путин в ходе заседания коллегии ФСБ призвал активнее очищать от криминала важные отрасли экономики, а также обеспечить антикоррупционную защиту.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить