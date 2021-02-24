Путин примет участие в заседании коллегии ФСБ
- РИА Новости
«Сегодня Путин будет в Федеральной службе безопасности, где как раз заседание коллегии пройдёт», — рассказал он.
По его словам, глава государства обратится с речью к участникам коллегии.
Песков отметил, что «это будет публичное выступление и потом коллегия уже в силу специфики ведомства будет работать в закрытом формате».
В феврале 2020 года Путин в ходе заседания коллегии ФСБ призвал активнее очищать от криминала важные отрасли экономики, а также обеспечить антикоррупционную защиту.