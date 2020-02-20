Путин призвал ФСБ «очистить от криминала» важные отрасли экономики

Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания коллегии ФСБ призвал активнее очищать от криминала важные отрасли экономики, а также обеспечить антикоррупционную защиту.

Президент назвал одним из безусловных приоритетов работы ФСБ «обеспечение экономической безопасности государства и противодействие коррупции».

«Следует более активно очищать от криминала стратегически важные отрасли экономики, использовать положительный опыт по выявлению преступных схем», — сказал Путин.

По его словам, нужно неукоснительно соблюдать права граждан и хозяйствующих субъектов, а если поступает информация о нарушениях прав предпринимателей, необходимо оперативно реагировать.

Как подчеркнул глава государства, ФСБ должна наладить жёсткий контроль за финансовыми потоками, которые направляются на национальные проекты, не мешая их реализации.

«Более активной должна стать и антикоррупционная работа», — добавил он, указав, что она должна вестись во взаимодействии в том числе с Генпрокуратурой, МВД и Счётной палатой.

В первую очередь, отметил Путин, нужно обратить внимание на антикоррупционную защиту нацпроектов.

Ранее председатель правительства Михаил Мишустин призвал неукоснительно соблюдать график финансирования нацпроектов.

В марте 2018 года Путин в ходе заседания коллегии также призывал ФСБ к эффективной борьбе с коррупцией.