Медучреждения Крыма возвращаются к штатному графику работы

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Несколько крымских медучреждений, которые ранее были переведены в статус госпиталей для пациентов с COVID-19, возвращаются к обычному режиму работы.
Медучреждения Крыма возвращаются к штатному графику работы
  • РИА Новости

Об этом сообщает агентство «Крыминформ».

Как рассказал на совещании оперативного штаба министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко, количество мест для коронавирусных больных решено сократить ещё на 505 коек.

«Для лечения пациентов от новой коронавирусной инфекции и внебольничных пневмоний в стационарных условиях функционирует 2109 коек. Напомню, что на прошлой неделе было 2614. Коечный фонд на сегодняшний день будет сокращён на 505 коек», — заявил министр.

Всего, по данным министра здравоохранения, за прошедшую неделю в стационары были доставлены 487 пациентов с COVID-19.

Ранее инфекционист, вирусолог доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с вакцинацией от COVID-19.

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