Стартовал конкурс экипажей кораблей ЧФ «Кубок моря — 2021»

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В Севастополе и Новороссийске экипажи кораблей Черноморского флота принимают участие в первом этапе конкурса «Кубок моря — 2021». Состязания проходят в рамках подготовки к армейским международным играм «АрМИ-2021».
Стартовал конкурс экипажей кораблей ЧФ «Кубок моря — 2021»
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«Моряки-черноморцы соревнуются в трёх десятках номинаций, среди которых «Лучший командир тактической группы кораблей 3—4 ранга», «Лучший командир ракетно-артиллерийского корабля», а также лучшие командиры противолодочного, минно-трального, десантного кораблей, командиры боевых частей, служб и корабельных расчётов», — сообщает пресс-служба Черноморского флота.

Победители примут участие во втором этапе, который запланирован на апрель.

Всеармейский этап конкурса пройдёт на базе военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия имени адмирала флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова» с использованием учебно-материальной базы военных институтов.

Как сообщало агентство «Крыминформ», в феврале артиллеристы армейского корпуса Черноморского флота провели учебно-боевые стрельбы на крымском межвидовом полигоне Опук.

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