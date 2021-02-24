Стартовал конкурс экипажей кораблей ЧФ «Кубок моря — 2021»
- РИА Новости
Об этом сообщает «Новый Севастополь».
«Моряки-черноморцы соревнуются в трёх десятках номинаций, среди которых «Лучший командир тактической группы кораблей 3—4 ранга», «Лучший командир ракетно-артиллерийского корабля», а также лучшие командиры противолодочного, минно-трального, десантного кораблей, командиры боевых частей, служб и корабельных расчётов», — сообщает пресс-служба Черноморского флота.
Победители примут участие во втором этапе, который запланирован на апрель.
Всеармейский этап конкурса пройдёт на базе военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия имени адмирала флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова» с использованием учебно-материальной базы военных институтов.
Как сообщало агентство «Крыминформ», в феврале артиллеристы армейского корпуса Черноморского флота провели учебно-боевые стрельбы на крымском межвидовом полигоне Опук.