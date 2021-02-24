В гражданский оборот в России введено более 43 тысяч доз «ЭпиВакКороны»

Более 43 тыс. доз вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» было введено в гражданский оборот.

«В гражданский оборот введено шесть серий вакцины, общим количеством 43 300 доз», — говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

Уточняется, что вакцинация данным препаратом осуществляется двукратно, с интервалом в две-три недели.

В рамках пострегистрационных клинических испытаний два компонента «ЭпиВакКороны» уже получили 2736 добровольцев старше 18 лет.

Ранее Директор государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что центром получено более 45 обращений из других стран о проведении исследований и начале производства вакцины «ЭпиВакКорона».