Актриса Яковлева оценила идею установки памятника Невскому на Лубянке

Короткая ссылка
Народная артистка России Алёна Яковлева заявила, что установить на Лубянке памятник князю Александру Невскому, а не Феликсу Дзержинскому, будет правильнее с исторической точки зрения.
Актриса Яковлева оценила идею установки памятника Невскому на Лубянке
  • © РИА Новости / Владимир Вяткин

Об этом сообщило РИА Новости.

«Если выбирать между Невским и Дзержинским, то для меня здесь однозначная история, поэтому что здесь говорить о преимуществах (памятника Невскому. — RT)?» — заявила она.

По её словам, Невский связан с российской историей объединения.

Ранее глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда оценил идею поставить на Лубянской площади памятник князю Александру Невскому, который был канонизирован РПЦ.

Голосование по вопросу установки памятника на Лубянской площади запустят 25 февраля на нескольких площадках, в шорт-лист вошли памятники Феликсу Дзержинскому и Александру Невскому.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить