Актриса Яковлева оценила идею установки памятника Невскому на Лубянке

Народная артистка России Алёна Яковлева заявила, что установить на Лубянке памятник князю Александру Невскому, а не Феликсу Дзержинскому, будет правильнее с исторической точки зрения.

Об этом сообщило РИА Новости.

«Если выбирать между Невским и Дзержинским, то для меня здесь однозначная история, поэтому что здесь говорить о преимуществах (памятника Невскому. — RT)?» — заявила она.

По её словам, Невский связан с российской историей объединения.

Ранее глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда оценил идею поставить на Лубянской площади памятник князю Александру Невскому, который был канонизирован РПЦ.

Голосование по вопросу установки памятника на Лубянской площади запустят 25 февраля на нескольких площадках, в шорт-лист вошли памятники Феликсу Дзержинскому и Александру Невскому.