Путин подписал закон о штрафах за неповиновение силовикам на митингах

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Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах за неповиновение правоохранительным и силовым органам на митингах и за нарушения при спонсировании публичных акций.
Путин подписал закон о штрафах за неповиновение силовикам на митингах
  • РИА Новости

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон повышает размеры штрафов за подобное правонарушение для граждан в размере от 2 до 4 тыс. рублей, а при повторном совершении таких правонарушений — от 10 до 20 тыс. рублей.

Кроме того, альтернативой штрафу для граждан будет арест на 15 суток либо обязательные работы на срок от 40 до 120 часов.

17 февраля Совет Федерации одобрил закон о штрафах за неповиновение правоохранительным и силовым органам на митингах и за нарушения при спонсировании публичных акций в России.

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