Совфед одобрил закон о штрафах за неповиновение силовикам на митингах

Совет Федерации одобрил закон о штрафах за неповиновение правоохранительным и силовым органам на митингах и нарушения при спонсировании публичных акций в России.

Как пишет РИА Новости, документ усиливает административную ответственность за неповиновение законному распоряжению сотрудников полиции, органов федеральной службы безопасности, органов государственной охраны, органов, осуществляющих федеральный государственный контроль в сфере миграции, сотрудников уголовно-исполнительной системы, войск Национальной гвардии, военнослужащих.

Предусматривается повышение размеров штрафов для граждан в размере от 2 до 4 тыс. рублей, а при повторном совершении таких правонарушений — от 10 до 20 тыс. рублей.

Также закон устанавливает, что альтернативой штрафу для граждан будет арест на 15 суток либо обязательные работы на срок от 40 до 120 часов.

Перечисление денежных средств и передача имущества для организации и проведения публичного мероприятия, совершённое лицом, которое не вправе перечислять на это денежные средства, влечёт наложение административного штрафа на физических лиц в размере от 10 тыс. до 15 тыс. рублей, на юридических лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, на должностных лиц — от 15 до 30 тыс. рублей.