Совфед одобрил закон о штрафах за неповиновение силовикам на митингах
Как пишет РИА Новости, документ усиливает административную ответственность за неповиновение законному распоряжению сотрудников полиции, органов федеральной службы безопасности, органов государственной охраны, органов, осуществляющих федеральный государственный контроль в сфере миграции, сотрудников уголовно-исполнительной системы, войск Национальной гвардии, военнослужащих.
Предусматривается повышение размеров штрафов для граждан в размере от 2 до 4 тыс. рублей, а при повторном совершении таких правонарушений — от 10 до 20 тыс. рублей.
Также закон устанавливает, что альтернативой штрафу для граждан будет арест на 15 суток либо обязательные работы на срок от 40 до 120 часов.
Перечисление денежных средств и передача имущества для организации и проведения публичного мероприятия, совершённое лицом, которое не вправе перечислять на это денежные средства, влечёт наложение административного штрафа на физических лиц в размере от 10 тыс. до 15 тыс. рублей, на юридических лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, на должностных лиц — от 15 до 30 тыс. рублей.