В Удмуртии рассказали о реконструкции дорог в 2021 году
- РИА Новости
Об этом сообщает izh.kp.ru.
Реконструкция продолжится на участках дорог Воткинск — Чёрная, Костино — Камбарка и Якшур-Бодья — Шаркан.
Все дорожные работы начнутся в мае. Как сообщают в пресс-службе правительства Удмуртии, в этом году в республике отремонтируют и реконструируют не менее 200 км дорог.
Ранее сообщалось, что правительство России в ближайшие три года направит в регионы более 172 млрд рублей на ремонт, реконструкцию и строительство автомобильных дорог. Правила распределения этих денег утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.