В Удмуртии рассказали о реконструкции дорог в 2021 году

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Три участка дорог в Удмуртии продолжат реконструировать в 2021 году.
В Удмуртии рассказали о реконструкции дорог в 2021 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает izh.kp.ru.

Реконструкция продолжится на участках дорог Воткинск — Чёрная, Костино — Камбарка и Якшур-Бодья — Шаркан.

Все дорожные работы начнутся в мае. Как сообщают в пресс-службе правительства Удмуртии, в этом году в республике отремонтируют и реконструируют не менее 200 км дорог.

Ранее сообщалось, что правительство России в ближайшие три года направит в регионы более 172 млрд рублей на ремонт, реконструкцию и строительство автомобильных дорог. Правила распределения этих денег утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

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