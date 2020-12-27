Регионы в ближайшие три года получат 172 млрд рублей на ремонт дорог

Правительство в ближайшие три года направит в регионы более 172 млрд рублей на ремонт, реконструкцию и строительство автомобильных дорог. Правила распределения этих денег утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Федеральное финансирование позволит регионам создать современную и качественную дорожную инфраструктуру, а также внедрить интеллектуальные транспортные системы. Такие системы позволяют автоматизировать процессы управления трафиком и помогают снизить количество дорожно-транспортных происшествий», — рассказали в кабмине.

В сентябре правительство России решило выделить более 4,5 млрд рублей на развитие дорожной сети в регионах.

Дополнительное финансирование ускорит строительство отдельных автотрасс в Республике Марий Эл и во Владимирской области, а также поможет провести ремонт и реконструкцию дорог в других регионах страны.