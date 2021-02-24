Названы самые комфортные российские города

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Согласно исследованию института территориального планирования «Урбаника», наиболее комфортным для жизни городом России назван Краснодар. Также в первую пятёрку входят Сургут, Тюмень, Санкт-Петербург и Москва.
Названы самые комфортные российские города
  • © РИА Новости / Александр Натрускин

Об этом сообщает РБК.

Специалисты «Урбаники» проанализировали качество среды в 100 крупнейших городах страны и стоимость жизни в них в расчёте на среднюю для этого населённого пункта зарплату.

Также сообщается, что количество комфортных для жизни городов возросло с 23 по итогам 2018 года до 35 по итогам 2019 года.

Ранее стало известно, что Москва и Санкт-Петербург стали городами с самыми высокими зарплатными ожиданиями по вакансиям.

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