Названы самые комфортные российские города
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Об этом сообщает РБК.
Специалисты «Урбаники» проанализировали качество среды в 100 крупнейших городах страны и стоимость жизни в них в расчёте на среднюю для этого населённого пункта зарплату.
Также сообщается, что количество комфортных для жизни городов возросло с 23 по итогам 2018 года до 35 по итогам 2019 года.
Ранее стало известно, что Москва и Санкт-Петербург стали городами с самыми высокими зарплатными ожиданиями по вакансиям.