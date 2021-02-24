Госиспытания огнемётной системы «Тосочка» начнутся в марте

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Предприятия «Ростеха» начали подготовку новейшей тяжёлой огнемётной системы ТОС-2 «Тосочка» к государственным испытаниям, запланированным на март.
Госиспытания огнемётной системы «Тосочка» начнутся в марте

    «Военный дивизион ПАО «Мотовилихинские заводы» и НПО «СПЛАВ» имени Ганичева приступили к подготовке боевой машины ТОС-2 «Тосочка» к государственным испытаниям, которые начнутся в течение месяца», — цитирует РИА Новости гендиректора ООО «РТ-Капитал» Кирилла Фёдорова.

    Отмечается, что работы ведутся в рамках выполнения гособоронзаказа на 2021 год.

    По результатам испытаний будет принято решение о сроках поставок данной системы на вооружение.

    25 сентября 2020 года российские военнослужащие впервые применили новейшую тяжёлую огнемётную систему ТОС-2 «Тосочка» во время основного этапа стратегических учений «Кавказ-2020» на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.

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