На Сахалине заступили на боевое дежурство расчёты ЗРС С-400 «Триумф»

Расчёты зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф» заступили на боевое дежурство на Сахалине.

«Расчёты зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф» заступили на боевое дежурство на острове Сахалин», — цитирует Интерфакс сообщение пресс-службы Восточного военного округа.

Отмечается, что готовность к заступлению на боевое дежурство была проверена лично командующим армией ВВС и ПВО генерал-лейтенантом Владимиром Кравченко.

Также расчёты С-400 провели тренировку по отражению авиационного удара условного противника.

В конце января сообщалось, что расчёты С-400 «Триумф» заступили на боевое дежурство в Самарской области.