На Сахалине заступили на боевое дежурство расчёты ЗРС С-400 «Триумф»
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«Расчёты зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф» заступили на боевое дежурство на острове Сахалин», — цитирует Интерфакс сообщение пресс-службы Восточного военного округа.
Отмечается, что готовность к заступлению на боевое дежурство была проверена лично командующим армией ВВС и ПВО генерал-лейтенантом Владимиром Кравченко.
Также расчёты С-400 провели тренировку по отражению авиационного удара условного противника.
В конце января сообщалось, что расчёты С-400 «Триумф» заступили на боевое дежурство в Самарской области.