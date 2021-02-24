На Сахалине заступили на боевое дежурство расчёты ЗРС С-400 «Триумф»

Короткая ссылка
Расчёты зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф» заступили на боевое дежурство на Сахалине.
На Сахалине заступили на боевое дежурство расчёты ЗРС С-400 «Триумф»
  • © РИА Новости

«Расчёты зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф» заступили на боевое дежурство на острове Сахалин», — цитирует Интерфакс сообщение пресс-службы Восточного военного округа.

Отмечается, что готовность к заступлению на боевое дежурство была проверена лично командующим армией ВВС и ПВО генерал-лейтенантом Владимиром Кравченко.

Также расчёты С-400 провели тренировку по отражению авиационного удара условного противника.

В конце января сообщалось, что расчёты С-400 «Триумф» заступили на боевое дежурство в Самарской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить