После избиения воспитанницы интерната на Сахалине заведено дело

По факту избиения воспитанницы интерната на Сахалине Следственный комитет возбудил уголовное дело.

«По факту ненадлежащего исполнения сотрудниками одной из школ-интернатов области своих должностных обязанностей, повлёкшего существенное нарушение прав и законных интересов 15-летней воспитанницы учреждения, возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении на сайте СУ СК по региону.

Отмечается, что дело возбуждено по статье о халатности.

Согласно версии следствия, конфликт произошёл между двумя 15-летними воспитанницами школы-интерната.

Одна из девушек нанесла пострадавшей несколько ударов в область лица при попустительстве воспитателя.

Ранее следователи на основании публикаций видео в СМИ возбудили новое уголовное дело об избиении осуждённых в исправительной колонии №1 Ярославля.