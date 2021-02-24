После избиения воспитанницы интерната на Сахалине заведено дело

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По факту избиения воспитанницы интерната на Сахалине Следственный комитет возбудил уголовное дело.
После избиения воспитанницы интерната на Сахалине заведено дело
  • © РИА Новости

«По факту ненадлежащего исполнения сотрудниками одной из школ-интернатов области своих должностных обязанностей, повлёкшего существенное нарушение прав и законных интересов 15-летней воспитанницы учреждения, возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении на сайте СУ СК по региону.

Отмечается, что дело возбуждено по статье о халатности.

Согласно версии следствия, конфликт произошёл между двумя 15-летними воспитанницами школы-интерната.

Одна из девушек нанесла пострадавшей несколько ударов в область лица при попустительстве воспитателя.

Ранее следователи на основании публикаций видео в СМИ возбудили новое уголовное дело об избиении осуждённых в исправительной колонии №1 Ярославля.

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