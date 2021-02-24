Известия: цены на тепло и электроэнергию в России могут вырасти

Цены на тепло и электроэнергию в России могут увеличиться из-за роста утилизационного сбора на технику для добычи угля в 2021 году.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на письмо замминистра энергетики Анатолия Яновского в Минэкономразвития и Минпромторг.

Газета отмечает, что правительство планирует утвердить несколько постановлений о повышении утилизационного сбора на специализированную технику и автомобили.

«Учитывая, что себестоимость продукции угольных компаний прямо влияет на тарифную составляющую в энергетике и тепле, можно прогнозировать, что обусловленный пересмотром ставок утилизационного сбора рост себестоимости угля повлечёт за собой риск увеличения расходов генерирующих мощностей», — говорится в документе.

По словам Яновского, это послужит дополнительным фактором роста тарифов на тепловую, а в ряде регионов и на электрическую энергию.

Ранее в Минэнерго прокомментировали ситуацию с ценами на электроэнергию в России.