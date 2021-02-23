В Улан-Удэ задержан водитель, подозреваемый в наезде на двух подростков

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В Улан-Удэ задержан водитель автомобиля Lexus, который подозревается в наезде на двух подростков со смертельным исходом, сообщила детский омбудсмен по Бурятии Наталья Ганькина.
В Улан-Удэ задержан водитель, подозреваемый в наезде на двух подростков
  • РИА Новости

По данным МВД, водитель Lexus RX300, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, совершил наезд на юношу и девушку 2004 года рождения.

Отмечается, что после этого он скрылся с места происшествия.

«Водитель задержан — ранее судимый мужчина 1983 года рождения, прибыл из Иркутской области, в момент ДТП он находился в состоянии алкогольного опьянения», — написала Ганькина в своём Facebook.

Пострадавшие скончались от травм на месте ДТП.

В СУ СК по Республике Бурятия сообщили, что по подозрению в совершении данного преступления сотрудниками полиции задержан 37-летний мужчина, который, по предварительным данным, незадолго до дорожно-транспортного происшествия совершил угон автомобиля у своего родственника.

Ранее на участке автодороги Рыбная Слобода — Кутлу-Букаш в Татарстане столкнулись легковые автомобили, в результате чего погибли четыре человека.

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