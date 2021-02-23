В Татарстане в ДТП погибли четыре человека

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На участке автодороги Рыбная Слобода — Кутлу-Букаш в Татарстане столкнулись легковые автомобили, в результате чего погибли четыре человека.
В Татарстане в ДТП погибли четыре человека
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по республике.

«Приблизительно в 11:50 мск на 3-м км автодороги Рыбная Слобода — Кутлу-Букаш водитель автомобиля Kia, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Lada. В результате ДТП водитель автомобиля Kia, а также водитель автомобиля Lada и его два пассажира от полученных травм скончались на месте происшествия», — сообщили в ведомстве.

Ранее стало известно, что при столкновении легкового автомобиля и микроавтобуса на автодороге Канск — Абан — Богучаны в Красноярском крае один человек погиб и девять пострадали.

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