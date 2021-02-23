Эксперт рассказал, как защитить пожилых людей от мошенников

Учёный-экономист, писатель-фантаст Андрей Колганов рассказал, как защитить пожилых людей от мошенников.

«Здесь сложно, к сожалению, выдавать советы, потому что средства массовой информации уже не одно десятилетие сообщают о различного рода мошеннических операциях, направленных против пенсионеров, но их количество не падает», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

Как отметил эксперт, пенсионеры выросли в советский период, когда не приходилось сталкиваться с организованным мошенничеством.

«И среди пенсионеров очень много одиноких людей, на которых легко воздействовать показной доброжелательностью, вежливостью, участием. Вот этим мошенники пользуются», — сказал Колганов.

По его мнению, необходимо по-прежнему вести разъяснительную работу и указывать на признаки мошеннических действий.

«Уменьшить количество таких случаев можно, если постараться затвердить несколько принципов: бесплатный сыр бывает только в мышеловке, причём только для второй мышки, любые обещания сверхвысоких доходов — это уже подозрительно», — полагает эксперт.

Ранее зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Максим Кудрявцев в беседе с Newinform прокомментировал ситуацию с телефонным мошенничеством.