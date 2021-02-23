Психолог оценила необходимость «военных» подарков детям к 23 Февраля

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Детский психолог, психоаналитик Полина Малахова оценила необходимость «военных» подарков несовершеннолетним к 23 Февраля.
Психолог оценила необходимость «военных» подарков детям к 23 Февраля
  • © РИА Новости / Владимир Федоренко

«Оружие в людях ничего не провоцирует. Желание ударить или побить кого-то не возникает просто от того, что дали поиграть в оружие. Желание берёт не снаружи, а изнутри», — заявила она в беседе с URA.RU.

По её словам, если у ребёнка есть внутренние проблемы, то агрессию могут вызвать любые игры.

«Я бы задавала вопрос: если человек увлечён стрелялками, компьютерными играми, где надо убивать, стоит разобраться, насколько это сообразно процессам, которые должны с ним в этом возрасте происходить», — пояснила Малахова.

Ранее кандидат психологических наук, педагог-психолог областной гимназии имени Е.М. Примакова Виктория Савенко в беседе с сайтом «Москва 24» рассказала, как организовать отдых школьников.

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