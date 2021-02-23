Эксперт рассказал о новых тенденциях на рынке труда на фоне пандемии

Генеральный директор Superjob Алексей Захаров рассказал о новых тенденциях на рынке труда на фоне пандемии.

«Пандемия научила всех, кто работает или может работать удалённо, таки работать удалённо. В результате у тех работодателей, которые научились работать с удалёнными сотрудниками, резко расширились условия найма», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, проведение собеседований с помощью онлайн-платформ существенно упростило жизнь и работодателям, и соискателям.

«Любой человек, умеющий работать за компьютером, сегодня может работать где угодно. Сам термин «удалённая работа» не очень точный, просто мы перешли в новый режим занятости», — отметил Захаров.

Как прогнозирует эксперт, многие компании в ближайшем будущем откажутся от офисов.

«Из крупных городов начали уезжать туда, где не надо платить за квартиру, где есть социальная среда, с которой можно общаться, где меньше ограничений. И многие поняли, что можно работать вот так. Очень многие научились и поняли, что это великолепная история, можно работать на двух работодателей», — сказал Захаров.

Он выразил мнение, что снятие ограничений уже ничего не изменит.

Ранее кандидат экономических наук Денис Каминский в беседе с ФАН оценил влияние пандемии на рынок труда в России.