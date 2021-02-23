В Подмосковье состоялась реконструкция одного из эпизодов сражений Великой Отечественной войны

В Московской области состоялась реконструкция одного из эпизодов сражений Великой Отечественной войны — Корсунь-Шевченковской операции конца 1943-го — начала 1944 года.

Об этом сообщает ОТР.

В мероприятии, прошедшем в парке «Поле Победы» в Кубинке, приняли участие около 200 человек. Были использованы точные копии оружия, а также танки Т-34.

Корсунь-Шевченковская операция считается одной из наиболее масштабных среди сражений Великой Отечественной войны. Её результатом стало освобождение всей Правобережной Украины.

Ранее телеканал «360» сообщал, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил жителей с Днём защитника Отечества.