В Сочи вручили награды за мужество и отвагу, проявленные в 2020 году

В Сочи награды за мужество и отвагу, проявленные в 2020 году, получили пять человек.

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Поздравительные адреса и памятные подарки были вручены двум сочинцам и трём солдатам-срочникам. Все они проявили героизм при спасении жизней.

«Иногда настоящие герои — это обыкновенные люди, которых мы встречаем каждый день. Они не требуют к себе особого отношения, ничего не просят взамен и часто остаются в тени», — заявил глава Сочи Алексей Копайгородский.

Демобилизовавшимся солдатам личные поздравления мэра были отправлены по почте. Весной 2020 года они проходили службу в Росгвардии на курорте и услышали со стороны реки женские крики о помощи. Солдаты бросились в воду и спасли тонувшую девушку.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что школьника из Тульской области наградили за спасение сноубордиста в Красной Поляне.