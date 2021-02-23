В Сочи вручили награды за мужество и отвагу, проявленные в 2020 году

Короткая ссылка
В Сочи награды за мужество и отвагу, проявленные в 2020 году, получили пять человек.
В Сочи вручили награды за мужество и отвагу, проявленные в 2020 году
  • © пресс-службы мэрии Сочи

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Поздравительные адреса и памятные подарки были вручены двум сочинцам и трём солдатам-срочникам. Все они проявили героизм при спасении жизней.

«Иногда настоящие герои — это обыкновенные люди, которых мы встречаем каждый день. Они не требуют к себе особого отношения, ничего не просят взамен и часто остаются в тени», — заявил глава Сочи Алексей Копайгородский.

Демобилизовавшимся солдатам личные поздравления мэра были отправлены по почте. Весной 2020 года они проходили службу в Росгвардии на курорте и услышали со стороны реки женские крики о помощи. Солдаты бросились в воду и спасли тонувшую девушку.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что школьника из Тульской области наградили за спасение сноубордиста в Красной Поляне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить