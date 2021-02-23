Хинштейн — о ветеранах: мы не отдадим никому свою память и историю

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Представители парламентских партий в День защитника Отечества отдали дань памяти воинам страны и возложили венки и цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.
Хинштейн — о ветеранах: мы не отдадим никому свою память и историю
  • РИА Новости

В ходе мероприятия они прокомментировали предложение ужесточить ответственность за оскорбление ветеранов.

Замсекретаря генсовета «Единой России», глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн подчеркнул, что Россия не отдаст никому свою память о былом, свою историю и своё будущее.

«Сегодня по всей стране представители «Единой России», волонтёры, наши товарищи из общественных организаций в рамках акции «Сохраним память героев» возлагают цветы к обелискам, мемориалам, братским могилам, воинским захоронениям по всей стране», — сказал Хинштейн.

По его словам, активисты партии вспоминают тех, кто защищал Отечество, а также тех, кто нуждается в защите.

«Мы не отдадим никому свою память, историю и своё будущее», — подчеркнул Хинштейн.

Замсекретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко отметил, что память героев священна.

«Память героев священна, и, конечно, стремиться в будущее, строить наш общий дом, развивать наше отечество мы можем только на твёрдом и мощном фундаменте исторической памяти», — отметил Ревенко.

По его словам, сегодняшняя акция — это в том числе «мощный сигнал всем, что глумиться над нашей памятью, над подвигом наших народов» не будет позволено никому и никогда.

Член высшего совета ЛДПР, зампред фракции в Госдуме Василий Власов в беседе с журналистами отметил важность того, что в памятных акциях в этот день принимают участие и молодые люди.

«Всё больше в интернете появляется различных провокаций, забываются подвиги наших героев, история переписывается — вы видите, что происходит в некоторых странах Прибалтики, на Украине», — сказал он.

22 февраля депутаты Госдумы предложили ввести уголовное наказание за оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны и защитников Отечества.

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