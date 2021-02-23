В Тюмени проводят проверку по факту гибели трёх человек при пожаре
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Об этом сообщает nashgorod.ru со ссылкой на областное управление СК России.
Предварительно установлено, что возгорание произошло 22 февраля в одной из квартир, пока люди спали. Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнём.
Погибли двое мужчин и одна женщина. Их личности установлены.
Ранее сообщалось, что один человек погиб в результате возгорания в торговых павильонах на рынке в Волгограде.