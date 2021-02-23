В Тюмени проводят проверку по факту гибели трёх человек при пожаре

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В Тюмени следователи проводят проверку по факту гибели трёх человек в результате пожара.
В Тюмени проводят проверку по факту гибели трёх человек при пожаре
  • © РИА Новости / Александр Кожохин

Об этом сообщает nashgorod.ru со ссылкой на областное управление СК России.

Предварительно установлено, что возгорание произошло 22 февраля в одной из квартир, пока люди спали. Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнём.

Погибли двое мужчин и одна женщина. Их личности установлены.

Ранее сообщалось, что один человек погиб в результате возгорания в торговых павильонах на рынке в Волгограде.

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