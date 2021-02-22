В Тюмени три человека погибли при пожаре в многоэтажном жилом доме

Три человека погибли при пожаре в квартире девятиэтажного жилого дома по улице Московский Тракт в Тюмени.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

«Три члена семьи — мать, отец и взрослый сын 1980 года рождения — погибли при пожаре в квартире девятиэтажного жилого дома в Тюмени. Пожар был в трёхкомнатной квартире на четвёртом этаже девятиэтажного жилого дома», — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что один человек погиб в результате возгорания в торговых павильонах на рынке в Волгограде.