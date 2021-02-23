Превышения ПДК вредных веществ после аварии в Оренбуржье не зафиксировано

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Превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ в воздухе в районе аварии на газопроводе в Оренбургской области не зафиксировано.
Превышения ПДК вредных веществ после аварии в Оренбуржье не зафиксировано
  • © Правительство Оренбургской области

«Запаха газа и превышения допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не зафиксировано», — говорится в сообщении Министерства природы региона в Instagram.

Отмечается, что замеры были проведены в ближайших к месту происшествия населённых пунктах.

Все данные о замерах атмосферного воздуха были переданы в Главное управление МЧС России по региону.

Ранее сообщалось, что взрыв произошёл на федеральном магистральном газопроводе в Оренбургской области.

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