В районе прорыва газопровода в Оренбуржье введён режим ЧС

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Власти Оренбургской области приняли решение ввести режим чрезвычайной ситуации в районе, где произошёл прорыв газопровода.
В районе прорыва газопровода в Оренбуржье введён режим ЧС
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на вице-губернатора региона Сергея Балыкина.

«Проведено заседание КЧС, заслушали все ведомства и организации. В Илекском районе введён режим ЧС», — сообщил он.

По его словам, «во всех сёлах Илекского района газ подаётся, падает давление в ряде сёл, в двух сельсоветах Новосергиевского района подача газа отсутствует».

Он заявил, что в этих сёлах начались аварийные работы, газ в дома должны подать в течение шести часов.

«Ситуация находится на контроле губернатора. Идёт работа с населением. Везде проводим подворовой обход, особенно там, где пожилые и одинокие проживают. Готовим пункты временного размещения для тех, кто нуждается», — добавил Балыкин.

Ранее взрыв произошёл на федеральном магистральном газопроводе в Оренбургской области.

Позднее сообщалось, что утечку газа после взрыва на магистральном газопроводе в Оренбургской области ликвидировали.

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