В районе прорыва газопровода в Оренбуржье введён режим ЧС
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на вице-губернатора региона Сергея Балыкина.
«Проведено заседание КЧС, заслушали все ведомства и организации. В Илекском районе введён режим ЧС», — сообщил он.
По его словам, «во всех сёлах Илекского района газ подаётся, падает давление в ряде сёл, в двух сельсоветах Новосергиевского района подача газа отсутствует».
Он заявил, что в этих сёлах начались аварийные работы, газ в дома должны подать в течение шести часов.
«Ситуация находится на контроле губернатора. Идёт работа с населением. Везде проводим подворовой обход, особенно там, где пожилые и одинокие проживают. Готовим пункты временного размещения для тех, кто нуждается», — добавил Балыкин.
Ранее взрыв произошёл на федеральном магистральном газопроводе в Оренбургской области.
Позднее сообщалось, что утечку газа после взрыва на магистральном газопроводе в Оренбургской области ликвидировали.