На Пискарёвском кладбище в Петербурге почтили память погибших воинов
- ©gov.spb.ru
Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Смольного.
В церемонии возложения цветов и венков к монументу Родины-матери приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, а также представители общественных организаций и глава администрации Калининского района Василий Пониделко.
Мемориал расположен на месте массовых захоронений защитников Ленинграда и умерших в блокаду жителей. В братских могилах похоронены около 500 тыс. человек.
Ранее телеканал «360» сообщал, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил жителей с Днём защитника Отечества.