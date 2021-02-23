На Пискарёвском кладбище в Петербурге почтили память погибших воинов

На Пискарёвском кладбище в Санкт-Петербурге почтили память погибших воинов.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

В церемонии возложения цветов и венков к монументу Родины-матери приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, а также представители общественных организаций и глава администрации Калининского района Василий Пониделко.

Мемориал расположен на месте массовых захоронений защитников Ленинграда и умерших в блокаду жителей. В братских могилах похоронены около 500 тыс. человек.

Ранее телеканал «360» сообщал, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил жителей с Днём защитника Отечества.