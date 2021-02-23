Минтруд расширит список имеющих право на досрочную пенсию работников

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Министерство труда России разработало проект постановления правительства, согласно которому будет расширен список работников, имеющих право на досрочную пенсию.

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на соответствующий проект документа.

Как пишет издание, Минтруд разработал проект, вносящий изменения в списки работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений, с учётом которых досрочно назначается страховая пенсия по старости.

Уточняется, что в соответствующие списки предлагается включить периоды профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников.

Согласно проекту министерства, в эти периоды за сотрудниками будут сохраняться их рабочие места и заработная плата, а работодатели отчисляют за обучающихся работников взносы на обязательное пенсионное страхование.

Ранее депутат Государственной думы Елена Строкова выступила с предложением изменить порядок досрочного выхода на пенсию для военных, проходящих службу на Крайнем Севере.

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