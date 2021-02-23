Минтруд расширит список имеющих право на досрочную пенсию работников
Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на соответствующий проект документа.
Как пишет издание, Минтруд разработал проект, вносящий изменения в списки работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений, с учётом которых досрочно назначается страховая пенсия по старости.
Уточняется, что в соответствующие списки предлагается включить периоды профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников.
Согласно проекту министерства, в эти периоды за сотрудниками будут сохраняться их рабочие места и заработная плата, а работодатели отчисляют за обучающихся работников взносы на обязательное пенсионное страхование.
Ранее депутат Государственной думы Елена Строкова выступила с предложением изменить порядок досрочного выхода на пенсию для военных, проходящих службу на Крайнем Севере.