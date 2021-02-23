Три человека погибли при пожаре в жилом доме в Якутии
- РИА Новости
Отмечается, что возгорание произошло в двухэтажном деревянном многоквартирном доме в городе Нюрба Нюрбинского района.
«Несмотря на проведённые медиками реанимационные мероприятия, трое граждан 1973, 1976 и 1989 годов рождения погибли», — приводит РИА Новости сообщение.
На месте происшествия работают дознаватели МЧС России, а также следователи и криминалисты Следственного комитета России.
Ранее сообщалось, что три человека погибли при пожаре в квартире девятиэтажного жилого дома по улице Московский Тракт в Тюмени.