Три человека погибли при пожаре в жилом доме в Якутии

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В результате пожара в многоквартирном доме в городе Нюрба в Якутии погибли три человека, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.
Три человека погибли при пожаре в жилом доме в Якутии
  • РИА Новости

Отмечается, что возгорание произошло в двухэтажном деревянном многоквартирном доме в городе Нюрба Нюрбинского района.

«Несмотря на проведённые медиками реанимационные мероприятия, трое граждан 1973, 1976 и 1989 годов рождения погибли», — приводит РИА Новости сообщение.

На месте происшествия работают дознаватели МЧС России, а также следователи и криминалисты Следственного комитета России. 

Ранее сообщалось, что три человека погибли при пожаре в квартире девятиэтажного жилого дома по улице Московский Тракт в Тюмени.

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