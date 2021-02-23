Три человека погибли при пожаре в жилом доме в Якутии

В результате пожара в многоквартирном доме в городе Нюрба в Якутии погибли три человека, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.

Отмечается, что возгорание произошло в двухэтажном деревянном многоквартирном доме в городе Нюрба Нюрбинского района.

«Несмотря на проведённые медиками реанимационные мероприятия, трое граждан 1973, 1976 и 1989 годов рождения погибли», — приводит РИА Новости сообщение.

На месте происшествия работают дознаватели МЧС России, а также следователи и криминалисты Следственного комитета России.

Ранее сообщалось, что три человека погибли при пожаре в квартире девятиэтажного жилого дома по улице Московский Тракт в Тюмени.